Візит Патріарха Варфоломія в Україну. Московська церква знову висловила обурення

МП виступив проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння

Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні

У Московському патріархаті вкотре негативно висловилися щодо візиту Патріарха Варфоломія в Україну. Цього разу свої негативні емоції виразив заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату Микола Данилевич на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Після того, як Патріарх Варфоломій збурив своїм втручанням і Томосом церковне середовище України, і відповідно став причиною конфліктів, насильства й захоплень храмів, їхати йому сюди через два роки після тих буремних подій, наслідки яких ще тривають, – ідея нерозумна й недоцільна», – написав Данилевич.

Його розізлило, що 27 травня в Київ зі Стамбулу приїхав митрополит Еммануїл, щоби готувати візит Патріарха Варфоломія в Україну.

Зазначимо, в Україні з нетерпінням очікують візиту Вселенського патріарха Варфоломія і його участі у святкуванні 30-річчя незалежності країни. «Держава зробить усе, щоби візит Вселенського патріарха в Україну відбувся на найвищому рівні», – заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з єпископом Константинопольської православної церкви, митрополитом Халкідонським Еммануїлом.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запросив Патріарха Варфоломія в Україну восени минулого року. Він підтвердив свій візит до нашої держави. А у березні цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Папі Римському Франциску президентське запрошення звершити візит в Україну з нагоди 30-ї річниці Незалежності.

Зазначимо, патріарх Варфоломій не визнає МП в Україні та юрисдикцію РПЦ над Києвом, а її єпископів називає просто єпископами РПЦ в Україні.

МП виступив проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

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