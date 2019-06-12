Міятович вимагає від Росії звільнити затриманих під час маршу в Москві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання у Москві, 12 червня Фото: Євген Фельдман, «Медуза»

Комісар Ради Європи Дуня Міятович наголосила, що законодавчі рамки, які регулюють проведення публічних заходів у РФ, повинні відповідати міжнародним і європейським стандартам з прав людини

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала російську владу звільнити затриманих у середу під час протестів у Москві людей.

Про це йдеться у заяві Міятович, розповсюдженій прес-службою комісара РЄ з прав людини.

«Я закликаю російське керівництво звільнити усіх людей, затриманих сьогодні під час демонстрацій у Москві. Право на мирне зібрання, свободу висловлювань і свобода преси є фундаментальними правами людини, які є зобов'язуючими для усіх країн-членів Ради Європи, включаючи Росію», - заявила комісар РЄ.

Міятович наголосила, що законодавчі рамки, які регулюють проведення публічних заходів у РФ, повинні відповідати міжнародним і європейським стандартам з прав людини.

Особливо, за її словами, це має стосуватися безпеки для правозахисників, журналістів і активістів громадянського суспільства.

Раніше повідомлялося, що у Москві під час маршу на підтримку кореспондента «Медузи» Івана Голунова затримали понад 400 осіб.

Зокрема, затримали і засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Нагадаємо, близько 1200 осіб 12 червня взяли участь в неузгодженій з владою акції в Москві на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова.

Джерело: Укрінформ