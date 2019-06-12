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    Міятович вимагає від Росії звільнити затриманих під час маршу в Москві

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    Затримання у Москві, 12 червня - Міятович вимагає від Росії звільнити затриманих під час маршу в Москві
    Затримання у Москві, 12 червня
    Фото: Євген Фельдман, «Медуза»

    Комісар Ради Європи Дуня Міятович наголосила, що законодавчі рамки, які регулюють проведення публічних заходів у РФ, повинні відповідати міжнародним і європейським стандартам з прав людини

    Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала російську владу звільнити затриманих у середу під час протестів у Москві людей.

    Про це йдеться у заяві Міятович, розповсюдженій прес-службою комісара РЄ з прав людини.

    «Я закликаю російське керівництво звільнити усіх людей, затриманих сьогодні під час демонстрацій у Москві. Право на мирне зібрання, свободу висловлювань і свобода преси є фундаментальними правами людини, які є зобов'язуючими для усіх країн-членів Ради Європи, включаючи Росію», - заявила комісар РЄ.

    Міятович наголосила, що законодавчі рамки, які регулюють проведення публічних заходів у РФ, повинні відповідати міжнародним і європейським стандартам з прав людини.

    Особливо, за її словами, це має стосуватися безпеки для правозахисників, журналістів і активістів громадянського суспільства.

    Раніше повідомлялося, що у Москві під час маршу на підтримку кореспондента «Медузи» Івана Голунова затримали понад 400 осіб. 

    Зокрема, затримали і засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

    Нагадаємо, близько 1200 осіб 12 червня взяли участь в неузгодженій з владою акції в Москві на підтримку журналіста «Медузи» Івана Голунова.

    Джерело: Укрінформ

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