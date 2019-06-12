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    У світі

    Протести у Росії: кількість затриманих у Москві на акції підтримки журналіста Голунова зросла вдвічі

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    Учасники акції збиралися пройти від Чистих прудів&nbsp;до будівлі московського управління МВС РФ на Петрівці, - росЗМІ - Протести у Росії: кількість затриманих у Москві на акції підтримки журналіста Голунова зросла вдвічі
    Учасники акції збиралися пройти від Чистих прудів до будівлі московського управління МВС РФ на Петрівці, - росЗМІ

    За даними поліції РФ, всього в неузгодженому заході взяли участь близько 1,2 тис. осіб

    У столиці РФ Москві під час маршу на підтримку кореспондента «Медузи» Івана Голунова затримали понад 400 осіб. Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

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    Зазначається, що учасники акції збиралися пройти від Чистих прудів до будівлі московського управління МВС РФ на Петрівці. «Марш не був узгоджений з міською владою. Поліція жорстко розігнала акцію. Затриманих привозять у відділення поліції», - йдеться у повідомленні.

    За даними поліції, всього в неузгодженому заході взяли участь близько 1,2 тис. осіб.

    РосЗМІ повідомляють, що на акції, зокрема, затримали засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, а також журналістів Вероніку Куцилло, Віталія Петлевого, Євгенія Снігова, Анну Наринську, Тетяну Малкін.

    Раніше повідомлялося, що на марші на підтримку Голунова у Москві поліція затримала понад 200 осіб.

    Нагадаємо, 11 червня з російського журналіста Голунова зняли електронний браслет.

    Зазначимо, що кримінальну справу стосовно журналіста припинено «у зв'язку з недоведеністю його участі у вчиненні злочину».

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