Міжнародна контактна група визначила пріоритети для допомоги Венесуелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міжнародна контактна група надішле у Венесуелу технічну місію

Перший пріоритет стосується організації президентських виборів за міжнародними стандартами

Міжнародна контактна група (МКГ) з врегулювання у Венесуелі, перше засідання якої відбулося у четвер в столиці Уругваю, визначила два головних пріоритети на найближчу перспективу.

Про це йдеться у спільній заяві, яку було ухвалено за підсумками зустрічі, відповідний текст оприлюднено на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

Перший пріоритет стосується організації президентських виборів за міжнародними стандартами, другий – термінової доставки гуманітарної допомоги, яку потребують мільйони громадян Венесуели.

«На першій зустрічі група оцінила ситуацію в країні та обговорила, яким чином члени Групи сприятимуть пошуку мирного шляху до проведення нових президентських виборів з усіма необхідними для цього умовами й гарантіями у відповідності до Конституції...Міжнародна контактна група також визнала гуманітарну кризу, яка поглиблюється з кожним днем, уражаючи мільйони венесуельців. Контактна група висловила готовність мобілізувати додаткову допомогу там, де це необхідно, та організувати її постачання за допомогою спеціального представника UNHCR та міжнародної організації з міграції», - йдеться у документі.

Для досягнення визначених пріоритетів МКГ встановить необхідні контакти з дієвими акторами у Венесуелі, а також з регіональними та міжнародними партнерами з метою:

Надати необхідні гарантії для легітимного виборчого процесу, в межах можливо коротшого часу;

Розпочати негайну доставку допомоги у відповідності з міжнародними гуманітарними принципами.

Як йдеться у спільній заяві, для виконання цього двоєдиного завдання МКГ надішле в країну технічну місію. На початку березня МКГ проведе ще одну зустріч міністерського рівня, під час якої оцінить досягнутий прогрес.

Раніше військовослужбовці армії Венесуели заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну, перекривши міст на кордоні з Колумбією.

Також повідомлялося, що Європейський союз передасть Венесуелі гуманітарну допомогу в сумі 5 млн євро. Допомога призначається для тих, хто найбільше постраждав унаслідок соціально-економічної кризи, що охопила країну.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: Укрінформ