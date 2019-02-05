ЄС передасть Венесуелі гуманітарну допомогу на 5 млн євро



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Криза у Венесуелі

Допомога «нужденному народу» Венесуели є пріоритетом для Європейського Союзу

Європейський Союз передасть Венесуелі гуманітарну допомогу в сумі 5 млн євро. Допомога призначається для тих, хто найбільше постраждав унаслідок соціально-економічної кризи, що охопила країнує.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

«Допомога нужденному народу Венесуели є пріоритетом для Європейського Союзу. Ми посилюємо нашу невідкладну допомогу, щоб допомогти найбільш вразливим, які не мають доступу до їжі, медикаментів та основних послуг і змушені були покинути свої домівки. Ми також продовжимо надавати підтримку венесуельцям і громадам, що їх приймають, у сусідніх країнах», - заявив комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризами Христос Стиліанідіс.

Наголошується, що виділені 5 млн євро це доповнення до раніше виділеної гуманітарної допомоги на загальну суму 34 млн євро.

Також Євросоюз має намір відкрити гуманітарний офіс у Каракасі для того, щоб полегшити надання гуманітарної допомоги на місцях.

Підтримка ЄС - це надання невідкладної медичної допомоги, доступ до безпечної води та санітарії, а також до освіти. Він також буде опікуватиметься питаннями захисту населення, житла, продовольства та харчування.

Нагадаємо, 4 лютого Італія заблокувала спільну позицію Європейського Союзу про визнання лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

Натомість вже понад 23 країни визнали Гуайдо президентом Венесуели.

До слова, Україна визнала Гуайдо очільником єдиної легітимної влади Венесуели - Національної асамблеї.

Як повідомлялося, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Джерело: 112 Україна