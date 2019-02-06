У Венесуелі військові не дозволяють ввезти гуманітарну допомогу
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Військові перекрили міст автоцистерною і вантажним контейнером
Перекритий міст між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья
Військовослужбовці армії Венесуели заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну, перекривши міст на кордоні з Колумбією.
Міст на межі між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья перекрили автоцистерною і вантажним контейнером, повідомляє AFP з посиланням на представників опозиції Венесуели.
Раніше представники парламенту, які координують поставки допомоги, заявляли, що блокування гуманітарної допомоги - це «червона лінія», яку владі країни не слід переступати. Натомість президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав, що Венесуела «не збирається ні у кого просити милостиню».
Раніше повідомлялося, що Європейський союз передасть Венесуелі гуманітарну допомогу в сумі 5 млн євро. Допомога призначається для тих, хто найбільше постраждав унаслідок соціально-економічної кризи, що охопила країну.
Нагадаємо, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.
Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.
Джерело: Громадське