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    У Венесуелі військові не дозволяють ввезти гуманітарну допомогу

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    <p>Військові перекрили міст автоцистерною і вантажним контейнером</p> - У Венесуелі військові не дозволяють ввезти гуманітарну допомогу

    Військові перекрили міст автоцистерною і вантажним контейнером

    Фото: AFP

    Перекритий міст між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья

    Військовослужбовці армії Венесуели заблокували поставки гуманітарної допомоги в країну, перекривши міст на кордоні з Колумбією.

    Міст на межі між колумбійським містом Кукута і венесуельським містом Уренья перекрили автоцистерною і вантажним контейнером, повідомляє AFP з посиланням на представників опозиції Венесуели.

    Раніше представники парламенту, які координують поставки допомоги, заявляли, що блокування гуманітарної допомоги - це «червона лінія», яку владі країни не слід переступати. Натомість президент Венесуели Ніколас Мадуро сказав, що Венесуела «не збирається ні у кого просити милостиню».

    Раніше повідомлялося, що Європейський союз передасть Венесуелі гуманітарну допомогу в сумі 5 млн євро. Допомога призначається для тих, хто найбільше постраждав унаслідок соціально-економічної кризи, що охопила країну.

    Нагадаємо, у понеділок Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели визнали 15 країн ЄС.

    Як відомо, Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

    Джерело: Громадське

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