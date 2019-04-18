Міжнародний трибунал ООН отримав запит від України щодо полонених в РФ моряків



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Міжнародний трибунал з морського права

Слухання за запитами про призначення тимчасових заходів зазвичай проводяться через два-три тижні після подачі запиту до суду

Міжнародний трибунал з морського права (МТМП) підтвердив отримання запиту від України про застосування заходів до Росії з метою звільнення захоплених нею українських моряків в Керченській протоці в листопаді минулого року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна»

«Я хотів би підтвердити, що 16 квітня 2019 року Україна подала запит до суду про призначення тимчасових заходів відповідно до пункту 5 статті 290 Конвенції ООН з морського права в суперечці між Україною і Російською Федерацією про «недоторканність трьох українських військових кораблів і двадцяти чотирьох військовослужбовців на борту», - повідомили агентству в прес-службі трибуналу.

Також наголошується, що слухання за запитами про призначення тимчасових заходів зазвичай проводяться через два-три тижні після подачі запиту до суду.

«Дата буде оголошена найближчими днями», - додали в МТМП.

Нагадаємо, 16 квітня 2019 року Україна звернулася до Міжнародного трибуналу з морського права (ITLOS) щодо застосування тимчасових заходів проти Російської Федерації з метою негайного звільнення трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Російською Федерацією в Чорному морі 25 листопада 2018 року.

Україна очікує на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених Росією українських суден та моряків за місяць.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко поінформував генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо позову України проти РФ до Міжнародного трибуналу з морського права

Натомість Росія не визнає права трибуналу ООН розглядати інцидент у Керченській протоці.