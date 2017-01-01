Хорватський генерал Пральяк помер після прийняття отрути

Голландська поліція поки не прокоментувала повідомлення про смерть генерала

Хорватський генерал Слободан Пральяк, який прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної інстанції на засіданні Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, помер. Про це оголосило державне телебачення Хорватії, повідомляє Associated Press. Голландська поліція поки не прокоментувала повідомлення хорватського телебачення.



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Голландська поліція поки не прокоментувала повідомлення про смерть генерала

Хорватський генерал Слободан Пральяк, який прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної інстанції на засіданні Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, помер.

Про це оголосило державне телебачення Хорватії, повідомляє Associated Press.

Голландська поліція поки не прокоментувала повідомлення хорватського телебачення.

Прес-секретар Гаазького трибуналу заявила, що у неї немає інформації щодо смерті хорватського генерала.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

За словами очевидців, Пральяк несподівано встав, підняв руку до рота, відкинув голову назад. Як виявилося, підсудний проковтнув склянку чогось, що, за словами його адвоката, було отрутою.

Дізнавшись, що його вирок був залишений чинним, він сказав судді: «Я прийняв отруту».

Генерал Пральяк був доставлений до лікарні в критичному стані.

Пральяк і Ядранко Прліч очолювали невизнану Хорватську республіку Герцег-Босна, що утворилася в 1991 році в результаті розпаду Югославії. Суд визнав їх винними у воєнних злочинах проти боснійських мусульман.

Нагадаємо, в середу, 22 листопада, Міжнародний трибунал по колишній Югославії в Гаазі засудив боснійсько-сербського генерала Ратко Младича до довічного ув'язнення.