ЗМІ оприлюднили деталі прощального листа генерала, який випив отруту на суді в Гаазі

За інформацією медіа, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність

Хорватський генерал Слободан Пральяк, який помер після того як випив отруту на засіданні суду в Гаазі, планував самогубство. Про це повідомляє хорватське видання Vecernji List. Згідно з інформацією видання, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність. Однак про ці наміри не знали ні його



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хорватський генерал Слободан Пральяк в Гаазі

За інформацією медіа, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність

Хорватський генерал Слободан Пральяк, який помер після того як випив отруту на засіданні суду в Гаазі, планував самогубство.

Про це повідомляє хорватське видання Vecernji List.

Згідно з інформацією видання, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність. Однак про ці наміри не знали ні його друзі, ні найближчі родичі.

З’ясувалося, що у будинку родини Пральяка у загребському районі Кралєвац протягом двох років зберігався закритий конверт з інструкцією відкрити у разі раптової смерті генерала.

Після того як стало відомо про самогубство генерала його дружина і діти відкрили конверт.

У листі Слободан Пральяк висловив побажання, щоб після смерті його тіло піддали кремації у присутності членів родини і найближчих друзів, а потім розвіяли попіл у Загребі.

«Перефразовуючи його слова, про які ми дізналися з джерела, близького до його родини, Пральяк висловив свою волю: «Я не хочу домовини чи могили, розвійте мій прах по Мирогою (цвинтар видатних людей у Загребі – ред.)».

Остання воля генерала стала несподіванкою для делегації на чолі з міністром у справах ветеранів Томо Медведом, депутатом і сином першого президента Хорватії і держсекретарем в ранзі заступника міністра закордонних справ, які прибули до родини з наміром обговорити організацію урочистого похорону.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

За словами очевидців, Пральяк несподівано встав, підняв руку до рота, відкинув голову назад. Як виявилося, підсудний проковтнув склянку чогось, що, за словами його адвоката, було отрутою.

Дізнавшись, що його вирок був залишений чинним, він сказав судді: «Я прийняв отруту».

Генерал Пральяк був доставлений до лікарні в критичному стані.

Того ж дня державне телебачення Хорватії оголосило про смерть генерала.

Пральяк і Ядранко Прліч очолювали невизнану Хорватську республіку Герцег-Босна, що утворилася в 1991 році в результаті розпаду Югославії. Суд визнав їх винними у воєнних злочинах проти боснійських мусульман.

Нагадаємо, в середу, 22 листопада, Міжнародний трибунал по колишній Югославії в Гаазі засудив боснійсько-сербського генерала Ратко Младича до довічного ув'язнення.

Джерело: Європейська правда