На засіданні трибуналу ООН хорватський генерал прийняв отруту
- Сьогодні, 13:10
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Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту
На засіданні Міжнародного трибуналу з військових злочинів в колишній Югославії хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної інстанції. Суд залишив вирок Пральяка без змін.
29 листопада в Гаазі розглядалась скарга Пральяка і ще п'яти боснійських хорватів, вирок яким за військові злочини винесли в 2013 році. Тоді Пральяка засудили до 20 років в'язниці.
Повідомлення про те, що Пральяк прийняв отруту, з'явилося незабаром після того, як апеляційна інстанція затвердила вирок лідеру боснійських хорватів Ядранко Прлічу - йому дали 25 років. Після цього слухання призупинили.
Нагадаємо, колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча визнали винним у геноциді і вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув’язнення.
Джерело: Медуза