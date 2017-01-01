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    На засіданні трибуналу ООН хорватський генерал прийняв отруту

    Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту
    На засіданні Міжнародного трибуналу з військових злочинів в колишній Югославії хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної інстанції. Суд залишив вирок Пральяка без змін. 29 листопада в Гаазі розглядалась скарга Пральяка і ще п'яти боснійських хорватів, вирок яким за військові злочини винесли в 2013
    • Сьогодні, 13:10
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    Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту

    На засіданні Міжнародного трибуналу з військових злочинів в колишній Югославії хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної інстанції. Суд залишив вирок Пральяка без змін.

    29 листопада в Гаазі розглядалась скарга Пральяка і ще п'яти боснійських хорватів, вирок яким за військові злочини винесли в 2013 році. Тоді Пральяка засудили до 20 років в'язниці.

    Повідомлення про те, що Пральяк прийняв отруту, з'явилося незабаром після того, як апеляційна інстанція затвердила вирок лідеру боснійських хорватів Ядранко Прлічу - йому дали 25 років. Після цього слухання призупинили.

    Нагадаємо, колишнього генерала боснійських сербів Ратко Младіча визнали винним у геноциді і вбивстві мусульман у Сребрениці і засудили до довічного ув’язнення.

    Джерело: Медуза

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