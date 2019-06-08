Міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва створила комітет з питань безпеки



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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій (посередині), голова Сейму Литви Вікторас Пранцкєтіс (ліворуч), маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський (праворуч) під час спільного підходу до преси в рамках Десятої сесії Міжпарламентської асамблеї Фото: Радіо Свобода

Рішення про створення Комітету з питань співробітництва у сфері безпеки було ухвалено одностайно

На X сесії Міжпарламентської асамблеї (МПА) Верховної Ради України, Сейму Литви, Сейму і Сенату Польщі було ухвалено рішення про створення в рамках МПА ще одного комітету – з питань співробітництва у сфері безпеки.

X сесія МПА в суботу завершила свою роботу в Києві. Рішення про створення Комітету з питань співробітництва у сфері безпеки було ухвалено одностайно, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що створення нового комітету надасть можливість більш ефективно відповідати на виклики, які стоять перед Україною, Польщею, Литвою.

Парубій повідомив, що наступна сесія МПА відбудеться в 2020 році в Польщі.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає 2025 і 2027 роки вікном можливостей для вступу України в ЄС.

Нагадаємо, маршалок Сенату Польщі Станіслав Карчевський під час Х сесії Міжпарламентської асамблеї у Києві заявив, що Польща поділиться з Україною досвідом вступу до НАТО та Європейського союзу.

Джерело: Інтерфакс-Україна