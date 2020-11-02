МОН через карантин продовжили термін зарахування іноземців до ВНЗ

Терміни зарахування іноземців до вишів продовжені до 15 грудня 2020 року

Також майже всім іноземним студентам дозволено проходити навчання дистанційно

Міністерство освіти продовжило термін зарахування іноземців в університети України. Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в Telegram.

За його словами, терміни зарахування іноземців до вишів продовжені до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року.

«У зв'язку з карантинними обмеженнями і епідеміологічною ситуацією МОН продовжило терміни зарахування іноземців в установи вищої освіти України в 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021», – написав Шкарлет.

Він додав, що дистанційне навчання зможуть проходити всі іноземці, крім студентів за спеціальністю «охорона здоров'я».

До слова, коронавірус повиганяв студентів-іноземців з України.

Як «Главком» повідомляв раніше, студентам, які виїхали з гуртожитків через дистанційне навчання, повернуть кошти за проживання або врахують їх у майбутні платежі.