Коронавірус повиганяв студентів-іноземців з України

За останні два роки кількість іноземних студентів зменшилася майже утричі

В Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки. Про це журналісту «УНН» повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит.

«Станом на 26 жовтня 2020 року в Україну з метою здобуття вищої освіти прибуло 7 813 іноземців зі 125 країн світу», — йдеться у відповіді на запит.

Так, повідомляється, що у 2018 році прибуло на навчання в Україну 17 779 іноземців, у 2019 році - 14 334 іноземців.

Окрім того, повідомляється, що найбільше іноземців станом на 26 жовтня цього року прибуло з Марокко — 1473, з Туреччини — 807, з Китаю — 701, з Нігерії — 655 та Туркменістану — 498.

Як «Главком» повідомляв раніше, студентам, які виїхали з гуртожитків через дистанційне навчання, повернуть кошти за проживання або врахують їх у майбутні платежі.