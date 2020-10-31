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    Коронавірус повиганяв студентів-іноземців з України

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    За останні два роки кількість студентів-іноземців зменшилася майже утричі - Коронавірус повиганяв студентів-іноземців з України
    За останні два роки кількість студентів-іноземців зменшилася майже утричі
    Фото: Радіо Свобода

    За останні два роки кількість іноземних студентів зменшилася майже утричі

    В Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки. Про це журналісту «УНН» повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит.

    «Станом на 26 жовтня 2020 року в Україну з метою здобуття вищої освіти прибуло 7 813 іноземців зі 125 країн світу», — йдеться у відповіді на запит.

    Так, повідомляється, що у 2018 році прибуло на навчання в Україну 17 779 іноземців, у 2019 році - 14 334 іноземців.

    Окрім того, повідомляється, що найбільше іноземців станом на 26 жовтня цього року прибуло з Марокко — 1473, з Туреччини — 807, з Китаю — 701, з Нігерії — 655 та Туркменістану — 498.

    Як «Главком» повідомляв раніше, студентам, які виїхали з гуртожитків через дистанційне навчання, повернуть кошти за проживання або врахують їх у майбутні платежі.

     

    освіта студенти
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