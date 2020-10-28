Студентам повернуть гроші за гуртожитки, якщо вони в них тимчасово не живуть



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Уряд та Міносвіти лише рекомендували студентам за можливості залишити гуртожитки на час введення карантинних заходів

Примусово виселяти студентів з гуртожитків не мають права

Студентам, які виїхали з гуртожитків через дистанційне навчання, повернуть кошти за проживання або врахують їх у майбутні платежі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

«За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов’язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку мають бути повернені студентам або зараховані як платіж на наступний період проживання», - ідеться в повідомленні.

Як зауважив т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, уряд та Міносвіти лише рекомендували студентам за можливості залишити гуртожитки на час введення карантинних заходів.

Він наголосив, що примусово виселяти студентів з гуртожитків не мають права.

«Враховуючи автономію закладів вищої освіти, ми рекомендували за можливості звільнити гуртожитки. Але прописали, що діти-сироти, діти з тимчасово окупованих територій, з «червоної» карантинної зони, студенти, які перебувають на навчально-виробничій практиці або працюють, іноземці та особи без громадянства залишаються проживати у гуртожитках, дотримуючись усіх рекомендацій МОЗ та Головного державного санітарного лікаря», – сказав Шкарлет.