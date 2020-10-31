Білорусь з 1 листопада закриває кордони для іноземців

Заборона не поширюється на окремі категорії громадян та тих, хто прилітає в Білорусь через національний аеропорт в Мінську

Про це у суботу, 31 жовтня, повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

«З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь», – заявили у відомстві.

Метою закриття кордонів вказана профілактика Covid-19.

Обмеження не поширюється на іноземців з дипломатичними та службовими паспортами, іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Білорусі, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Білорусі. Також заборона не поширюється на осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання у країні.

Заборона також не поширюється на тих, хто прилітає в Білорусь через національний аеропорт в Мінську.

29 жовтня самопроголошений президент Олександр Лукашенко розпорядився закрити закрити державний кордон Білорусі. Свої дії він мотивував «кинутим викликом».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українське зовнішньополітичне відомство вивчає рішення Мінська про закриття кордонів та пізніше дасть йому виважену оцінку.