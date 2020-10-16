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    Міносвіти скасовує обов’язкове комплексне ЗНО з української мови та літератури

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    Вступники, які збираються здобувати вищу освіту за всіма іншими спеціальностями, зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови - Міносвіти скасовує обов’язкове комплексне ЗНО з української мови та літератури
    Вступники, які збираються здобувати вищу освіту за всіма іншими спеціальностями, зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови

    Це тестування впродовж багатьох років було обов’язковим при вступі у вищі навчальні заклади

    Міністерство освіти і науки України скасувало обов’язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Про це повідомили у пресслужбі МОН.

    Відтак, з 2021 року випускники шкіл зможуть складати два види ЗНО з української мови: з української мови та з української мови і літератури.

    Вступники, які збираються здобувати вищу освіту гуманітарного та соціального спрямування, обов’язково повинні скласти ЗНО з української мови та літератури. Вступники, які збираються здобувати вищу освіту за всіма іншими спеціальностями, зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови. 

    «Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запевняють, що тест з української мови міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності», – повідомили у МОН.

    Однак народний депутат, історик Володимир В’ятрович на своїй Facebook-сторінці різко розкритикував це нововведення. За його словами, Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь, Львівський національний університет, Острозька академія, Київський університет імені Грінченка, українські вчені, мовознавці, діячі культури, громадські організації переконували МОН зберегти комплексне ЗНО з української мови і літератури.

    Нардепи з декількох парламентських фракцій також зверталися до глави МОН Сергія Шкарлета із закликом не скасовувати це тестування. 

    «Днями у відповідь на це звернення отримав розлогу відписку ні про що, а тепер ось МОН видав наказ, проігнорувавши всі поправки з приводу ЗНО з мови й літератури. Шкода від такого кроку очевидна. Користі – жодної», – додав В’ятрович.

    Нагадаємо, що 14 вересня Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запропонував виключити для більшості спеціальностей складання обов’язкового комплексного ЗНО з української мови та літератури. Натомість пропонується залишити обов’язковим ЗНО лише з української мови, а комплексний тест з української мови та літератури зробити необхідним лише для вступу на гуманітарні спеціальності. Аналогічна пропозиція зафіксована і в проєкті умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік, розроблених відповідно до закону «Про вищу освіту».

    Міністерство освіти і науки депутат наказ університет Тарас Кремінь
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