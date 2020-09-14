ЗНО-2021 з української мови буде з новими завданнями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 2021 році зовнішнє незалежне тестування з української мови буде проводитися як окремий тест.

Тест з української мови складатиметься всього з 40 завдань

У 2021 році зовнішнє незалежне тестування з української мови передбачає нові завдання. Про це у понеділок повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

За словами заступниці директора УЦОЯО, тест з української мови, сертифікаційна робота з української мови, складатиметься всього з 40 завдань: будуть завдання закритих форм з української мови, їх буде 39, а також обов’язково завдання з надання розгорнутої відповіді.

«Програма Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури була розміщена на сайті УЦОЯО ще в 2018 році. Ця програма була чинною у 2020 році і залишиться чинною в 2021 році. Для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання український центр розробить тест з української мови, а також ще одну сертифікаційну роботу з української мови і літератури. В тесті з української мови і літератури ви побачите дещо нові завдання. Але переважна більшість завдань, переважна більшість форматів тестів буде старою», — сказала Вакуленко.

Заступниця директора УЦОЯО додала, якщо учасник складає тест з української мови, то він отримає результат Державної підсумкової атестації, а також результат Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. «Про особливості того, який саме тест — українську мову чи українську мову і літературу потрібно складати для вступу на конкретну спеціальність, ми побачимо в документі, який називається «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2021 році». Проєкт цього документу буде оприлюднено найближчими днями», — поінформувала Вакуленко.

Як повідомлялося, у 2021 році зовнішнє незалежне тестування з української мови буде проводитися як окремий тест.

Нагадаємо, у 2020 році 464 абітурієнтів склали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. Успішних випускників майже вдвічі більше, аніж попереднього року.