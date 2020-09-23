Мовний омбудсмен виступив з вимогою зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури



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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь

Відкрите звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підписали ще чотири університети і понад 30 діячів освіти та культури

Офіс уповноваженого із захисту державної мови закликав прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Про це йдеться на сторінці омбудсмена у Facebook.

«Ми підготували відкрите звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, адже, як і ви, вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики, тому такі експерименти нам не потрібні!», – йдеться у повідомленні.