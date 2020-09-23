Мовний омбудсмен виступив з вимогою зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури
Відкрите звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля підписали ще чотири університети і понад 30 діячів освіти та культури
Офіс уповноваженого із захисту державної мови закликав прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Про це йдеться на сторінці омбудсмена у Facebook.
«Ми підготували відкрите звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, адже, як і ви, вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики, тому такі експерименти нам не потрібні!», – йдеться у повідомленні.
В Офісі омбудсмена, зокрема, висунули вимоги зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх і запропонували розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників – у залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: гуманітарні або технічні.
Відкрите звернення підписали також Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Луцький національний технічний університет, Національний університет «Острозька академія» та понад 30 діячів освіти й культури.
Нагадаємо, що 14 вересня Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запропонував виключити для більшості спеціальностей складання обов’язкового комплексного ЗНО з української мови та літератури. Натомість пропонується залишити обов’язковим ЗНО лише з української мови, а комплексний тест з української мови та літератури зробити необхідним лише для вступу на гуманітарні спеціальності. Аналогічна пропозиція зафіксована і в проєкті умов прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік, розроблених відповідно до закону «Про вищу освіту».