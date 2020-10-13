Міносвіти затвердило дату пробного ЗНО-2021



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Пройти реєстрацію для участі у пробному ЗНО можна буде в період з 5 до 19 січня

Зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році відбудеться 10 квітня

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році відбудеться 10 квітня. Про це повідомили у Центрі оцінювання якості освіти.

Зазначається, що пройти реєстрацію для участі у пробному ЗНО можна буде в період з 5 до 19 січня.

Пройти реєстрацію можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, при цьому пробне ЗНО можна пройти лише з одного предмета.

«Враховуючи епідеміологічні загрози в 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО. Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021», – повідомили в Центрі.

Також кожен учасник пробного ЗНО-2021 зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді до спеціального сервісу визначення результатів.

«Отже, у 2021 році можна буде і ознайомитися з процедурою проведення ЗНО під час пробного тестування з одного з навчальних предметів, і перевірити рівень своїх навчальних досягнень з усіх інших навчальних предметів ЗНО (у разі внесення відповідей на спеціальний сервіс)», – наголошують у відомстві.

Зазначається, що результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

«З огляду на те, що деякі здобувачі освіти не мають змоги постійно відвідувати заклади освіти, Український центр оцінювання якості освіти спільно з ГС «Освіторія» і МФ «Відродження»" планують підготувати низку відеороз’яснень до завдань пробного ЗНО-2021», – додають в УЦОЯО.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.

Нагадаємо, Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021.