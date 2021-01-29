У 2021 році «теплі кредити» надаватимуть переважно приватним будинкам

Кредит можна буде спрямувати на компенсацію затрат при купівлі енергоефективного обладнання

Торік більше 110 тис. українських родин залучили понад 1 млрд грн «теплих кредитів» для підвищення енергоефективності власного житла

У 2021 році цільовою групою для видачі «теплих кредитів» стануть приватні будинки, а за кошти кредиту можна буде придбати сучасні пристрої з використання енергії.

Про це під час публічного звіту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження за 2020 рік заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

«Усвідомлюючи важливість надання допомоги населенню для утеплення осель та економії на комунальних послугах, Держенергоефективності спільно з Міненерго ініціювало продовження програми «теплих кредитів» у 2021 році. Програма діятиме для індивідуальних будинків», – зазначив він.

За словами Гури, кредит можна буде спрямувати на компенсацію затрат при купівлі енергоефективного обладнання.

Наприклад, можна буде отримати 20% компенсації при купівлі твердопаливних котлів і 35% – на інші енергоефективні заходи.

Цьогоріч «теплі кредити» надаватимуться також на придбання «розумних лічильників» електроенергії, зарядних приладів для електромобілів і систем накопичення енергії.

Нагадаємо, торік більше 110 тис. українських родин залучили понад 1 млрд грн «теплих кредитів» для підвищення енергоефективності власного житла. Учасники програми отримали відшкодування у розмірі майже 384 млн грн з державного бюджету та ще 94 млн грн із місцевих бюджетів. У результаті цих заходів вже на сьогодні ці родини заощаджують від 20% до 50% витрат на оплату комунальних послуг.