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    Економіка та фінанси

    У 2021 році «теплі кредити» надаватимуть переважно приватним будинкам

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    Кредит можна буде спрямувати на компенсацію затрат при купівлі енергоефективного обладнання - У 2021 році «теплі кредити» надаватимуть переважно приватним будинкам
    Кредит можна буде спрямувати на компенсацію затрат при купівлі енергоефективного обладнання

    Торік більше 110 тис. українських родин залучили понад 1 млрд грн «теплих кредитів» для підвищення енергоефективності власного житла

    У 2021 році цільовою групою для видачі «теплих кредитів» стануть приватні будинки, а за кошти кредиту можна буде придбати сучасні пристрої з використання енергії.

    Про це під час публічного звіту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження за 2020 рік заявив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

    «Усвідомлюючи важливість надання допомоги населенню для утеплення осель та економії на комунальних послугах, Держенергоефективності спільно з Міненерго ініціювало продовження програми «теплих кредитів» у 2021 році. Програма діятиме для індивідуальних будинків», – зазначив він.

    За словами Гури, кредит можна буде спрямувати на компенсацію затрат при купівлі енергоефективного обладнання.

    Наприклад, можна буде отримати 20% компенсації при купівлі твердопаливних котлів і 35% – на інші енергоефективні заходи.

    Цьогоріч «теплі кредити» надаватимуться також на придбання «розумних лічильників» електроенергії, зарядних приладів для електромобілів і систем накопичення енергії.

    Нагадаємо, торік більше 110 тис. українських родин залучили понад 1 млрд грн «теплих кредитів» для підвищення енергоефективності власного житла. Учасники програми отримали відшкодування у розмірі майже 384 млн грн з державного бюджету та ще 94 млн грн із місцевих бюджетів. У результаті цих заходів вже на сьогодні ці родини заощаджують від 20% до 50% витрат на оплату комунальних послуг.

    Теги: кредит Міненерго фінанси
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