Торік банки-банкрути отримали понад 4 млрд грн

Найбільший коштів було отримано від продажу активів через електронні аукціони

У 2020 році надходження на рахунки банків, що знаходяться в ліквідації та управлінні Фонду гарантування вкладів, надійшло 4,324 млрд грн.

За даними ФГВФО, із загальної суми надходжень найбільший обсяг коштів отримано від продажу активів через електронні аукціони за відкритою та прозорою процедурою – 4,016 млрд грн.



Надходження від погашення кредитів склали 285,8 млн грн, оренди майна – 21,4 млн грн.



Такого обсягу надходжень від продажу вдалося досягти незважаючи на те, що значну частину активів, у тому числі найбільш ліквідних, було продано в попередні роки.

До того ж в багатьох неплатоспроможних банках, переданих в управління Фонду, процедуру ліквідації вже завершено. Станом на 1 січня Фонд здійснює ліквідацію 46 банків.

Також за підсумками минулого року було проведено 1144 успішних аукціонів.



Найбільше коштів від реалізацій активів у 2020 році отримали:

Дельта Банк - 971,2 млн грн;

Банк «Надра» - 780,4 млн грн;

ВТБ Банк - 561,9 млн грн;

ВіЕйБі Банк - 380,9 млн грн;

Банк «Фінанси та Кредит» - 321,5 млн грн.

Раніше було названо банки, які порушують нормативи НБУ. Перелік порушників поповнив «Банк Форвард», а покинув цей список «Місто Банк», який в грудні був визнаний неплатоспроможним.