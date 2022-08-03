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Морські піхотинці знищили 15 окупантів і п'ятьох взяли в полон

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 12:45 glavcom.ua
Морські піхотинці знищили 15 окупантів і п'ятьох взяли в полон
«Урожай» збирали на Донеччині та Херсонщині 
Командування морської піхоти

Наші бійці влаштували ворогам засідку 

На Донецькому напрямку морські піхотинці Військово-Морських Сил Збройних Сил України влаштували засідку, в результаті чого знищили дві БМП-2, танк, 15 чоловік живої сили та взяли трьох полонених. Про це повідомило Командування морської піхоти.  

«На Херсонському напрямку наші воїни теж активно проводять демілітаризацію російської армії. Артилерія підбила ворожий танк, який перебував в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених», – йдеться в дописі.

Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу. Втрати ворога уточнюються.

«Важливо, що майже усі полонені це примусово мобілізовані з так званої ДНР», що в черговий раз демонструє усі «переваги» життя під російською окупацією. З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять як худобу на смерть, й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають», – нагадують морські піхотинці. 

Нагадаємо, днями ЗСУ захопили в полон 11 окупантів, в тім числі – офіцера.

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Теги: окупанти полон Донеччина Херсонщина

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