ЗСУ захопили в полон 11 окупантів, в тім числі – офіцера  

Морпіхи на Херсонщині мають «урожай» і знищили техніку ворога

Полонені – мобілізовані з так званої «ДНР»

Минулої доби, 31 липня, морські піхотинці ВМС ЗС України в бою захопили у полон 11 російських окупантів. Про це йдеться на Facebook-сторінці морської піхоти.

Повідомляється, що в результаті успішних контрнаступальних дій на Херсонському напрямку українські воїни захопили в полон 11 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Серед них офіцер, прапорщик та дев' ятеро мобілізованих незаконного збройного формування «ДНР».

«Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів. Підрозділами артилерії ВМС протягом вчорашньої доби було знищено ворожу БМП, більше 20 осіб особового складу було ліквідовано чи поранено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.

Тим часом український наступ змушує РФ збільшити війська на окупованому півдні.

Як відомо, нещодавно з полону російських окупантів визволили 32 волонтерів-водіїв.