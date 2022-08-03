ЗСУ за день знищили російських ракет на $91 млн

Зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну – збив винищувач

Учора, 2 серпня Збройні сили України збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555). Це коштувало окупаційним силам $91 млн. Про це пише Forbes.

Для підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:

Х-101 – $13 млн;

«Калібр» – $6,5 млн;

«Іскандер» – $3 млн;

«Онікс» – $1,25 млн;

Х-22 – $1 млн;

«Точка-У» – $0,3 млн.

Як відомо, того вечора зенітні ракетні війська знищили шість ракет, і ще одну – збив винищувач. Єдина ракета, що залишилась, влучила у зенітний ракетний комплекс на Львівщині.

Як повідомлялося, учора, 2 серпня, під час повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури неподалік Радехова (Червоноградський район). Також ЗСУ назвали кількість ракет «Калібр», які противник тримає напоготові у морі.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України