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«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 12:00 glavcom.ua
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  
Напередодні РФ оголосила «Азов» ретористичною організацією
Азов

Бійці зайшли з тилу противника

Українські захисники на Харківщині завдали удару по колоні окупантів. Вони знищили ворожу техніку та особовий склад. Про це повідомив перший командир полку «Азов» Андрій Білецький та підтвердив свої слова відео з етапами операції.

«Ще одна успішна спецоперація «Азову» Харків. Впритул до російського кордону в тилу ворога знищили сім вантажівок із боєкомплектом та два авто охорони. І маскування не допомогло», – розповів Білецький. 

Нагадаємо, напередодні Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією.

Окремий загін спеціального призначення «Азов» був створений 5 травня 2014 року в місті Бердянськ (Запорізька область) як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ України. 17 вересня 2014 року батальйон було реорганізовано і розширено до полку міліції особливого призначення МВС. Емблема полку – видозмінений символ «Ідея нації». Після 24 лютого 2022 року полк «Азов» брав участь в обороні заводу «Азовсталь» (Маріуполь).  

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Теги: Азов Харківщина

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