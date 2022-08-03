«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  

Бійці зайшли з тилу противника

Українські захисники на Харківщині завдали удару по колоні окупантів. Вони знищили ворожу техніку та особовий склад. Про це повідомив перший командир полку «Азов» Андрій Білецький та підтвердив свої слова відео з етапами операції.

«Ще одна успішна спецоперація «Азову» Харків. Впритул до російського кордону в тилу ворога знищили сім вантажівок із боєкомплектом та два авто охорони. І маскування не допомогло», – розповів Білецький.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд Росії оголосив полк «Азов» терористичною організацією.