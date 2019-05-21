Морський трибунал ООН оголосить рішення у справі українських моряків 25 травня



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Українські моряки на суді в РФ Фото: Громадське

Україна звернулася до трибуналу з проханням призначити тимчасові заходи, які вимагають від РФ звільнити 24 українських військовослужбовців

Міжнародний трибунал ООН з морського права щодо запровадження тимчасових заходів проти РФ у справі нападу на українські судна та екіпаж біля Керченської протоки оголосить рішення 25 травня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби трибуналу.

«Міжнародний трибунал з морського права оголосить своє рішення про тимчасові заходи у справі, що стосується затримання трьох українських судів (Україна проти Російської Федерації), в суботу, 25 травня, о 12:00», - заявили в прес-службі.

Рішення оголосить президент трибуналу суддя Пак Чжин Хьон на відкритому засіданні.

У повідомленні зазначається, що Україна представила свою позицію в трибуналі на відкритому засіданні, проведеному 10 травня.

Крім того, трибунал отримав ноту від посольства Російської Федерації в Берліні 30 квітня про рішення РФ «не брати участі у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі, ініційованій Україною».

У своїх остаточних матеріалах Україна звернулася до трибуналу з проханням призначити тимчасові заходи, які вимагають від Російської Федерації оперативно:

а) звільнити українські військово-морські судна, «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», і повернути їх Україні;

б) призупинити кримінальне провадження проти 24 затриманих українських військовослужбовців і утриматися від порушення нового провадження;

в) звільнити 24 затриманих українських військовослужбовців і дозволити їм повернутися в Україну.

Як відомо, у Гамбурзі пройшли слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

Нагадаємо, раніше адвокат Микола Полозов повідомив, що адміністрація СІЗО «Лефортово» у Москві перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

Джерело: Європейська правда