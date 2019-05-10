У Гамбурзі проходять слухання трибуналу з морського права: Україна надала перші аргументи



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Олена Зеркаль очолила делегацію у Міжнародному трибуналі з морського права

Від української делегації першою виступила заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль і розповіла про захоплення РФ українських суден та їх екіпажу 25 листопада 2018 року

У Гамбурзі розпочались слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків. Від української делегації першою взяла слово заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль та розповіла про захоплення Росією українських суден та їх екіпажу 25 листопада 2018 року, передає УНН.

«Спір між сторонами стосується незаконного та триваючого захоплення та затримання Російською Федерацією українських військових кораблів «Бердянськ» та «Нікополь», а також українського військово-морського судна «Яни Капу» 25 листопада 2018 року у Чорному морі. Затримані були не лише ці кораблі, а й 24 члени їхніх екіпажів. У результаті цього захоплення і затримання Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права», - сказала заступник міністра.

Дипломат наголосила, що Україна ініціювала арбітражне провадження відповідно до Додатка VII до Конвенції задля отримання правового захисту від цих порушень.

«Сьогодні ми стоїмо перед Трибуналом з проханням використати ваше право відповідно до частини 5 статті 290 Конвенції та застосувати тимчасові заходи з огляду на невідкладний характер ситуації», - закликала вона.

Звертаючись до президента та членів Трибуналу, Зеркаль зазначила, що українські військово-морські судна продовжують утримуватися Росією вже шість місяців, а щодо членів екіпажів суден проводиться розслідування, вони утримуються у в’язниці «Лефортово» у Москві.

Заступник міністра назвала членам трибуналу ім’я кожного захопленого моряка.

«Ці військовослужбовці переслідуються за вчинення кримінального правопорушення – незаконного перетину державного кордону Російської Федерації, щодо них проводяться заходи досудового розслідування. Їх затримання двічі було продовжено російськими судами. Вдруге це було лише три тижні тому, через два дні після того, як Україна подала на розгляд цього Трибуналу свій запит про застосування тимчасових заходів. Це лише додатковий приклад послідовної неповаги Росії до міжнародного права», - наголосила вона.

Нагадаємо, 3 травня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів». Цей документ визначає, хто представлятиме Київ у Міжнародному трибуналі з морського права на слуханнях з приводу захоплення трьох суден Військово-морських сил України та 24 військовополонених моряків.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.