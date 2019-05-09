Морський трибунал змусить РФ відпустити українських моряків - посол



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Морський трибунал ООН у справі про полонених українських моряків розпочнеться 10 травня

Слухання за позовом України проти РФ відбудуться 10 травня в Гамбурзі

Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі має прийняти аргументи України у справі незаконно затриманих у Керченській протоці у листопаді минулого року 24 моряків, після чого Росія буде змушена виконати це рішення.

Таку думку висловив посол України в ФРН Андрій Мельник, повідомляє «Укрінформ».

«Ми очікуємо, що суд вислухає наші аргументи і стане на наш бік, врешті прийме рішення на користь України - якомога скоріше звільнити українських моряків, яке РФ має виконати», - сказав Мельник.

Посол нагадав, що рішення Трибуналу в Гамбурзі, який є дуже важливою інституцією, має обов'язкову силу. Отже, Росія, за його словами, буде змушена виконувати це рішення. А якщо буде спротив, то «є засоби впливи та примусу до виконання – через Раду Безпеки, через ООН, через політичний вплив».

Посол підкреслив, що в інтересах Росії виконати рішення Трибуналу: «чим довше триває ця абсурдна ситуація за мотивами Кафки, тим довше від цього страждають не лише українці, не тільки наші матроси, але й імідж самої Росії», - вважає Мельник.

Також він додав, що відмова Росії брати участь у слуханнях не має жодного значення, адже вже були прецеденти, коли РФ не брала участь, програвала справи у Гамбурзі, але з часом була змушена виконувати рішення Трибуналу.

Мельник нагадав про справу затриманого судна Greenpeace кілька років тому. Тоді Росія, як і зараз, показово ігнорувала суд, а також його рішення, згідно з яким програла, але тим не менш з часом тихенько відпустила і судно, і заарештованих моряків. «Для нас це добрий історичний прецедент», - сказав дипломат.

Мельник сподівається, що наша команда зможе переконати суд. Для України це – можливість звільнити полонених матросів, які вже майже півроку перебувають у полоні. «Це солдати, не контрабандисти, вони виконували свій обов'язок згідно наказу, розглядати їх як злочинців – це абсолютний абсурд», - додав посол.

«Це наш другий юридичний фронт, який ми відкриваємо 10 травня в Гамбурзі», - сказав Мельник.

Слухання за позовом України проти РФ у справі про незаконне затримання 24 моряків відбудуться 10 травня в Гамбурзі.

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів». Цей документ визначає, хто представлятиме Київ у Міжнародному трибуналі з морського права на слуханнях з приводу захоплення трьох суден Військово-морських сил України та 24 військовополонених моряків.

Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.