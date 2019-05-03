Стало відомо, хто представлятиме Україну в Міжнародному трибуналі щодо полонених моряків



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Олена Зеркаль очолить делегацію у Міжнародному трибуналі з морського права

Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права щодо захоплення Росією українських моряків і кораблів призначені на 10-11 травня 2019 року

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів». Цей документ визначає, хто представлятиме Київ у Міжнародному трибуналі з морського права на слуханнях з приводу захоплення трьох суден Військово-морських сил України та 24 військовополонених моряків.

Згідно з ним, делегацію очолить заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також до групи увійдуть:

Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби

Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України

Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Також указ передбачає, що члени делегації можуть залучати для забезпечення своєї роботи чиновників, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

23 квітня дипломатка Олена Зеркаль повідомила, що публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулася із запитом вжити заходів до Росії для звільнення українських моряків і кораблів, призначені на 10-11 травня 2019 року.

25 листопада 2018 року біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки РФ щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.