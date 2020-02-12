Москаль потролив міністерку освіти через граматичні помилки



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Колишній голова Закарпатськї ОДА Геннадій Москаль

Треба підбирати на міністра освіти того, хто буквар у школі вивчив, зазначив Москаль

Колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль порадив чинній міністерці освіти Ганні Новосад не робити великої кількості помилок, коли вона пише у соціальних мережах.

Таке зауваження він зробив в ефірі програми «Треба поговорити» на телеканалі ZIK.

Під час ефіру ведучі поцікавилися у гості програми – народної депутатки від «Слуги народу» Галини Янченко, яке міністерство, на її думку, є найбільш ефективним.

Депутатка зауважила, що слід дивитися на загальний результат Кабміну, оскільки у міністерки фінансів Маркарової – одні завдання, у міністра культури Бородянського – інші, у міністерки освіти – свої завдання.

Інший гість програми – очільник Закарпатської ОДА у 2015-2019 рр. Геннадій Москаль – відреагував: «Ви міністру освіти скажіть, що, якщо вона пише пост у Фейсбуці, не треба робити 18 помилок, вона все ж таки міністр освіти. Але – ні, треба підбирати на міністра освіти того, хто би був мало-мальськи грамотний, хто буквар би у школі вивчив».

Галина Янченко прокоментувала: «Так, тролінг – «зачотний».

Як повідомляли раніше, нардепка сьомого скликання Ірина Фаріон в невеликому пості міністерки освіти Ганни Новосад у Facebook знайшла одразу дев’ять помилок.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі.

Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні.

Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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