Зеленський хоче «мотивувати» молодь з окупованих територій зберігати громадянство України



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Президент назвав неприпустимою ситуацію, коли Росія масово видає свої паспорти людям, які живуть на окупованих територіях

Зеленський заявив, що «Україна має боротися за своїх громадян»

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розробки програми, яка мотивуватиме молодь з окупованих територій до збереження українського громадянства і сприятиме абітурієнтам у вступі до українських закладів вищої освіти, повідомляє пресслужба голови держави.

У зустрічі взяли участь представники міністерства освіти і науки, міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Міністерства внутрішніх справ, Державної міграційної служби.

«Ми повинні налагодити контакт з цивільними людьми, які перебувають на окупованих територіях і з тих чи інших причин не можуть жити на підконтрольній Україні території», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що в той час, поки на сході України триває війна, Росія масово видає свої паспорти людям, які живуть на окупованих територіях.

Зеленський назвав таку ситуацію неприпустимою і заявив, що «Україна має боротися за своїх громадян». Тому, за його словами, є потреба у розробці спеціальної програми, метою якої буде забезпечення молодих людей документами, що підтверджують громадянство України.

Президент додав, що ці заходи мають мотивувати молодь до отримання української освіти і сприяти у влаштуванні подальшого життя на території, контрольованій Україною.

За його словами, йдеться не лише про тих, хто залишився жити на окупованих територіях, а й тих, хто згодом туди повернувся, оскільки не зміг влаштуватися на підконтрольній Україні території, вступити в українські виші до запровадження пільгових умов вступу для цієї категорії громадян.