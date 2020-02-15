Москалькова відмовилася повідомити Денісовій, куди етапували двох кримських татар



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Російський омбудсмен Тетяна Москалькова відмовилася повідомити, куди етапували двох кримських татар

Москалькова запевнила, що «стан братів Абдуллаєвих задовільний і вони перебувають у дорозі»

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова у відповідь на звернення Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової відмовилася назвати місце перебування братів Абдуллаєвих, етапованих із СІЗО.

Відповідь Москалькова дала у Facebook.

Раніше повідомлялося, що Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих.

«З приводу братів Абдуллаєвих повідомляю Вам, що їх направлено відбувати покарання за вироком суду в один з регіонів Російської Федерації. Відповідно до закону, до прибуття безпосередньо в колонію місце відбування покарання не розголошується. По прибуттю ув'язнений має право повідомити родичам про місце свого перебування», - йдеться в повідомленні.

Москалькова запевнила, що згідно з наявною у неї інформацією, «стан братів Абдуллаєвих задовільний і вони перебувають у дорозі».

Нагадаємо, Верховний суд Росії 24 грудня 2019 року змінив вирок фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група). Терміни ув'язнення для кримчан зменшили на 6 місяців.

Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адмініністратівний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи у червні 2019 року.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з цим вироком і закликало посилити санкційний тиск на Росію.