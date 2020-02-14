Журналісти «Схем» відповіли на погрози Офісу Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кореспондентка заявила, що в їхньому матеріалі немає твердження, що зустріч між Зеленським і Патрушевим дійсно відбулась

Журналісти програми «Схеми» виступили з заявою у відповідь на погрози Офісу президента подати в суд у зв'язку з публікацією матеріалу про поїздку президента Володимира Зеленського в Оман і його можливої зустрічі з головою Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. Про це повідомили журналісти «Схем».

«В Офісі президента заявили, що інформація у ньому «цілком і повністю не відповідає дійсності», що в сюжеті «все від початку до кінця неправда». Заявили, що будуть позиватися до суду на нашу редакцію. Ми чекаємо на цей документ. Можливо, з позову ми зрозуміємо, що конкретно з озвученого в сюжеті, на думку ОП, є неправдою? Що Зеленський був в Омані? Що він повертався чартерним бортом 9H-VJN? Що саме цим бортом туди напередодні прилетів Патрушев з Москви? Що в Омані із Зеленським був Андрій Єрмак?» - написала Седлецька.

Щодо можливої зустрічі Зеленського з головою Радбезу РФ Миколою Патрушевим, яку в ОПУ заперечують, журналістка наголосила, що в матеріалі не йдеться про факт такої зустрічі. Натомість Седлецька нагадала, що саме ОПУ висував різні версії причин візиту Зеленського до Оману.

«Якщо ж у Офісі президента хочуть спростувати зустріч Патрушева та Зеленського - то по-перше, у матеріалі немає тверджень про те, що така зустріч відбулась. По-друге, позиція Офісу президента була повною мірою представлена у сюжеті. Більше того, від початку у всій історії з Оманом саме Офіс президента не договорював, приховував та навіть, свідомо чи ні, дезінформував суспільство. То відпустка, то робочий візит, якщо відпустка - навіщо у ній Єрмак, якщо відрядження - чому таємне, «Зеленський терміново вилітає» - а вилітає тільки через 10 годин і так далі. Навіть така, здавалось би, дрібниця як президентський штандарт на Банковій, який був піднятий. Що мало сигналізувати громадянам про присутність глави держави в межах країни. Хоча він був за кордоном», - зазначила Седлецька.

Крім того, журналістка звинуватила Офіс президента в тиску на суспільного мовника.

«Також через вихід нашого матеріалу Офіс президента дозволив собі зробити публічний сигнал-застереження Суспільному мовнику, що важко тлумачити інакше, аніж тиск та втручання в редакційні справи. Держава справді фінансує Суспільного мовника. Держава – тобто громадяни України, а не конкретний президент, Кабмін чи Верховна Рада. І тому, коли конкретному президенту, міністру чи депутату не подобається, що транслює Суспільний мовник, це не означає, що він має право на нього публічно тиснути», - наголосила Седлецька.

Нагадаємо, Офіс президента України подає до суду на програму «Схеми» з вимогою спростувати інформацію про зустріч Володимира Зеленського з головою Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим в Омані.

Зазначимо, речниця президента України Юлія Мендель заявила, що Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися. «Єдине, що було не складно в сюжеті програми «Схеми» - це заперечувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не говорили», - написала вона у Facebook.

Раніше новопризначений глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував розслідування програми «Схеми», заявивши, що «це все - неправда від початку і до кінця».

Крім того, у Кремлі також назвали інформацію про поїздку Патрушева такою, що не відповідає дійсності.

Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» у своєму розслідуванні повідомили, що Патрушев був в Омані в той же час, коли і Зеленський (початок січня 2020 року). Крім того, за даними журналістів, Патрушев прилетів в Оман тим же чартерним літаком, яким через добу після прильоту представника РФ з Оману полетів Зеленський.