Моторошна ДТП на Закарпатті: автівка влетіла у дерево

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження

ДТП сталася вчора, 4 грудня, близько 14:50 на автошляху місцевого значення в с. Мирча, Великоберезнянського району. Як розповідають в управлінні ДСНС в Закарпатській області, водій автомобіля «Peugeot-406», не впоралась з керуванням та в’їхала в дерево. Внаслідок цього жінка-водій 1977 р.н. загинула. Також було травмовано трьох



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За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження

ДТП сталася вчора, 4 грудня, близько 14:50 на автошляху місцевого значення в с. Мирча, Великоберезнянського району. Як розповідають в управлінні ДСНС в Закарпатській області, водій автомобіля «Peugeot-406», не впоралась з керуванням та в’їхала в дерево.

Внаслідок цього жінка-водій 1977 р.н. загинула. Також було травмовано трьох пасажирів: 2005 року народження та двоє людей 1998 років народження.

Потерпілі доправлені до Великоберезнянської центральної районної лікарні. На місце ДТП залучалось відділення ДПРЧ-2 смт В.Березний.

Згодом поліція додала, що з фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Автомобіль доставили на арештмайданчик Великоберезнянського відділення поліції. У справі триває досудове слідство.

Джерело: Mukachevo.net