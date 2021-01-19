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    Мовний омбудсмен розказав, як будуть карати нардепів за російську у парламенті

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    <span>Стаття 30 Закону про мову набула чинності 16 січня 2021 року</span> - Мовний омбудсмен розказав, як будуть карати нардепів за російську у парламенті
    Стаття 30 Закону про мову набула чинності 16 січня 2021 року
    Фото з відкритих джерел

    За порушення мовного закону нардепів чекає політичний вирок

    Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, які будуть покарання для народних депутатів, що користуються російською мовою у Верховній Раді. Про це він заявив у ефірі «Обозреватель ТВ».

    Мовний омбудсмен зазначив, що за дотримання норм закону про мову у Верховній Раді відповідає спікер парламенту.

    «Якщо будуть порушення під час засідань у сесійній залі чи на комітетах, то такі звернення повинні надсилатися голові Ради», – зазначив він.

    За його словами, подібні рекомендації вже направляли міським головам Одеси та Миколаєва.

    «Для політика найбільша винагорода – це підтримка з боку виборців і громадян України. Політики, які у всілякий спосіб намагаються порушити закон і його обходити – це фактично політичний вирок», – заявив він.

    Мовний омбудсмен зауважив, що відповідальність за недотримання мовного законодавства у стінах Верховної Ради нестиме порушник. Зокрема, його попереджуватимуть про порушення з вимогою більше не дозволяти собі подібне.

    Нагадаємо, що мовний омбудсмен порівняв тих, хто радить порушувати нові правила, з Остапом Бендером.

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    Теги: Верховна Рада закон політика вирок парламент порушник час Тарас Кремінь
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