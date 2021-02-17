У більшості захисників російської літератури на обличчі написано, що вони за все життя нічого не прочитали

Кива може з гордістю сказати «Я не прочитав і рядка в своєму житті, але готовий віддати все за право інших читати книги російських письменників»

Мовою оригіналу

Когда пришли за Шарием вы молчали…

Хунта лютует. В угоду новому идолу, Байдену, идет наступление на святое. Сначала они пришли за Деркачем и назвали его российским агентом. Хотя это и не новость. Потом они пришли за Дубинским и заставили его продавать любимые автомобили мамы и лишили ютюба. Потом пришла очередь телеканалов Медведчука, оставив без работы сотни телочек, которым теперь не за что будет купить первый коктейль в клубе. А вторая любимая жена Медведчука, Тарас Козак, теперь не может сходить в аптеку. Следующим стал Шарий. Доколе? Сколько еще авторитарная фашиствующая хунта в Киеве будет угнетать людей, живущих в Испании?

Но надо помнить, что началось все с Булгакова. Фашистская хунта шаг за шагом борется с людьми, которые не дают запретить в Украине великую русскую литературу. Они следуют за фашистами, которые сжигали книги. Киевская хунта хочет сжечь память. Память дедов, которые воевали. Память о великих победах.

Следующим будем Кива?

А кто как не он, готовый до последнего вздоха защищать страницы великий произведений. Кива – это украинский Вольтер.

Только подумайте. Вольтеру приписывают слова «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Кива же может с гордостью сказать «Я не прочитал и строчки в своей жизни, но готов отдать все, даже яму с жомом, за право других читать книги русских писателей».

Парадоксально, но факт. Большинство защитников русской литературы в Украине – это люди, у которых на лице написано, что они никогда не читали в своей жизни. В том числе русскую литературу. Они и говорят то иногда с трудом. Но они готовы жизни положить за право читать. Вот это признак великих людей. Они борются не за себя. Сами они не отличат Булгакова от Достоевского. Но им и не надо. Они хотят, чтобы другие читали. Это великие люди. Гуманисты жестоко 21-го века.

Они прошли через тяжелые 90-е, когда всех очкариков, умеющих читать, гнобили. Причем они же и гнобили. И теперь они должны искупить свою вину. Суркисы и Шуфричи делают это ради великой литературы, на которую у них не было времени. Слабые там не выживали. Поэтому они хорошо знают цену слову. Пацанскому слову.

И таких людей преследует Сорос и его посипаки. Таким людям пытаются закрыть рот. Но они не знают, все эти Байдерлоги, что молчащий Кива еще страшнее. Потому что молчащий Кива думает.

Молчание Кивы и Дубинского – это молчание ягнят, которых ведут на закланье масоны. Чтобы получить контроль над умами украинцев. Чтобы заставить читать Марка Твена вместо Булгакова, чтобы заменить Достоевского на Байрона, чтобы люди забыли Пушкина и читали только Драйзера. Вот она рука американской военщины. А что потом? Потом люди станут смотреть фильмы Вудди Аллена вместо «Любовь в большом городе»? понимает ли это президент, чьими руками орудуют рептилоиды?

Сейчас они пришли за Шарием. И если мы будем молчать, то они продолжат. Заберут фейсбук у Дубинского, лишат эфиров Бужанского, отправят на рудники известную паломницу, жену Медведчука, а Киву посадят в ему жомовою яму? А потом что? Посадят в американскую тюрьму Коломойского? Будут попирать права лучших украинских граждан. И все это только потому, что народ молчит, когда приходят за лучшими, за смелыми, за верными русскому миру.

Не молчите, люди. Нельзя молчать. Радуйтесь. Кричите, а то вдруг это пройдет, как сон….

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.