«Дніпро – російське місто»: баристу, яка відмовилась обслуговувати клієнтку українською, звільнили

Власниця закладу звільнила баристу, однак не підтримує клієнтку, бо вважає, що людина може розмовляти російською

У Дніпрі бариста однієї з кав’ярень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою та назвала місто російським. Після скандалу її звільнили.

Про це повідомляє «Суспільне».

На днях дніпрянка Ганна Счасна розповіла, що бариста почала говорити з нею російською. Коли клієнтка попросила обслуговувати її українською, співробітниця закладу відмовилася.

Також дніпрянка виклала відео в соцмережі. У ньому можна почути, як бариста сказала, що не знає української, і що «Дніпро – це російське місто, і завжди таким було».

Власниця закладу Інна Прудка заявила в коментарі ЗМІ, що звільнила баристу, однак не підтримує клієнтку, бо вважає, що людина може розмовляти російською.

«Можливо, потрібно було розпочати розмову українською, але якщо вона її не знає, то навіщо її паплюжити та принижувати нашу Україну. Тому ми шукатимемо українськомовних офіціантів і барист, а потім будемо починати свою роботу», – пояснила власниця кав’ярні.

Раніше мовний омбудсмен назвав регіони, які лідирують за кількістю скарг.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 цього закону, які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Уся сфера обслуговування мала перейти винятково на державну мову. Цього вимагає закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб’єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).