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    Неповнолітня блогерка нецензурно висловилася проти української мови (відео 18+)

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    Дівчина зазначила, що її &laquo;дуже дратує українська мова, особливо її звучання&raquo; - Неповнолітня блогерка нецензурно висловилася проти української мови (відео 18+)
    Дівчина зазначила, що її «дуже дратує українська мова, особливо її звучання»
    Фото: скріншот відео

    Користувачі соціальної мережі розкритикували дівчину за грубі висловлювання

    Блогерка з TikTok maybe_lizaaaaa записала відео, в якому образливо висловилася про українську мову. Ролик викликав негативну реакцію в соцмережах. Як пише Ігор Колесник на Facebook, дівчині 15 років.

    У відео вона розповідає, що близько місяця тому виставила відео, в якому розповіла, що не любить українську мову.

    «Та всрал* *сь мені ваша мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти. Щоб ви розуміли наскільки я негативно ставлюся до української мови, я не буду дружити з тією людиною, яка розмовляє українською», – розповіла Леоненко.

    Дівчина зазначила, що її «дуже дратує ця мова, особливо її звучання». «Тому, маленькі патріотики зі своєї зал* *пи та своїх сіл, від'* *біться від мене, будь ласка. Тому що в Києві майже немає людей, які розмовляли б українською. Всі говорять російською і нікого це не **бе», – сказала вона.

    Після цього користувачі соціальної мережі розкритикували її за грубі висловлювання.

    Нанадаємо, київський супермаркет Novus потрапив у мовний скандал через те, що одна із касирок відмовилась розмовляти з клієнткою українською. Так, на прохання киянки Ганни Сокіл обслуговувати її українською мовою касирка заявила: «Началось, бл**ь».

    Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.

    Теги: мова скандал Facebook TikTok
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