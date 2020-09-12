МОЗ готується до показників в 4 тисячі інфікованих Covid-19 на день



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Це може спровокувати дефіцит лікарів і лікарняних ліжок в майбутньому.

Максим Степанов заявив, що Україна рухається не по найкращому сценарію розвитку коронавірусу

Темпи поширення коронавірусу в Україні останнім часом показують, що країна йде не по найкращому сценарієм розвитку хвороби. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час виступу в ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», передає Страна.ua.

«Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили за 2 тисячі, а зараз вже 3 тисячі, з одного боку, а з іншого боку, легковажне ставлення до всіх правил нової реальності, встановлені в державі – ми йдемо не по найкращому сценарію», – сказав він.

При цьому, за словами Степанова, вже на позначці в 4 000 заражених медична система може відчувати брак в ліжках і медичному персоналі.

«У нас на сьогоднішній день 45% рівень завантаженості ліжок, які введені вже для лікування хворих Covid-19. Якщо ми беремо, наприклад, Чернівецьку область, то це близько 69%. Це і з підтвердженим Covid і люди, які з підозрою, але в цілому це 69%, це дуже багато», – розповів він.

Нагадаємо, що МОЗ звернувся до Держспоживслужби та просить посилити контроль за карантином.