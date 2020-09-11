МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною



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До «зеленої» зони увійшли знову ж Румунія, Молдова, а також популярні туристичні напрямки такі як Єгипет, Туреччина, Болгарія, Вірменія, Чехія та інш

У «червоній» зоні залишаються 46 країн

Міністерство охорони здоров'я станом на 11 вересня оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон. Оновлений список країн оприлюднений на сайті МОЗ.

Всього список нараховує 149 країн.

У «червоній» зоні залишаються Мальдіви, Іспанія, Чорногорія, Франція, Молдова та США. Всього до «червоної» зони наразі входять 46 країн.

До «зеленої» зони увійшли знову ж Румунія, Молдова, а також популярні туристичні напрямки такі як Єгипет, Туреччина, Болгарія, Вірменія, Чехія та інші.

Нагадаємо, уряд змінив правила в'їзду в Україну: відтепер державами зі значним поширенням Covid-19 вважаються ті, де кількість нових зареєстрованих випадків зараження на 100 тис. осіб за останні 14 днів не перевищує кількість таких випадків в Україні.

До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян . Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.



