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    Суспільство

    МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною

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    До &laquo;зеленої&raquo; зони увійшли знову ж Румунія, Молдова, а також популярні туристичні напрямки такі як Єгипет, Туреччина, Болгарія, Вірменія, Чехія та інш - МОЗ оновив список країн «червоної» зони: багато курортів ще під забороною
    До «зеленої» зони увійшли знову ж Румунія, Молдова, а також популярні туристичні напрямки такі як Єгипет, Туреччина, Болгарія, Вірменія, Чехія та інш

    У «червоній» зоні залишаються 46 країн

    Міністерство охорони здоров'я станом на 11 вересня оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон. Оновлений список країн оприлюднений на сайті МОЗ.

    Всього список нараховує 149 країн.

    У «червоній» зоні залишаються Мальдіви, Іспанія, Чорногорія, Франція, Молдова та США. Всього до «червоної» зони наразі входять 46 країн.

    До «зеленої» зони увійшли знову ж Румунія, Молдова, а також популярні туристичні напрямки такі як Єгипет, Туреччина, Болгарія, Вірменія, Чехія та інші.

    Нагадаємо, уряд змінив правила в'їзду в Україну: відтепер державами зі значним поширенням Covid-19 вважаються ті, де кількість нових зареєстрованих випадків зараження на 100 тис. осіб за останні 14 днів не перевищує кількість таких випадків в Україні.

    До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

    Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

    В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 –  (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом  148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

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