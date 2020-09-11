МОЗ звернувся до Держспоживслужби та просить посилити контроль за карантином



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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Порушення протиепідемічних правил призводить до істотного поширення коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я просить Держспоживслужбу посилити контроль за карантином. Про це під час візиту до Чернігова заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами Степанова, 70-80% продавців на центрально ринку Чернігова не носять масок, або носять її на підборідді.

«Я підкреслюю, що дотримання правил – це насамперед зобов'язання перед самим собою, а не перед урядом, державою чи міністерством. Це ваше здоров'я, ваше життя, це здоров'я і життя ваших близьких. Це не питання штрафів, це питання безпеки», – підкреслив глава МОЗ.

Він звернувся до міністра економіки Ігоря Петрашка, відзначивши необхідність посилити контроль з боку Держспоживслужби об'єктів масового скупчення людей.

Нагадаємо, що Степанов заявив, що продавці центрального ринку у Чернігові порушують карантин.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45). Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148 756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

Також у Києві за добу 404 нових хворих на коронавірус. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадки захворювання на Covid-19. Від початку епідемії у Києві одужали 5148 людей (за добу 171), померла 261 особа (за добу 7). У Київській області зафіксовано 6648 випадків захворювання на Covid-19.



