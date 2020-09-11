Глава МОЗ роз’яснив, хто отримає вакцину від Covid-19 першочергово



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В Україні вакцину від коронавірусу отримають насамперед групи ризику

Насамперед — це група ризику, люди із захворюваннями цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, а також медичні працівники і освітяни

В Україні у рамках ініціативи COVAX вакцину від Covid-19 насамперед отримають люди групи ризику, медики та освітяни. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

«COVAX — це глобальна ініціатива доступу до вакцини, там чітко прописано, що 20% населення тобто забезпеченість близько 8 млн доз (для України — ред.). Тепер переходимо, як ми рахуємо хто в першу чергу повинні (отримати вакцину — ред.). Насамперед — це група ризику, люди із захворюваннями цукрового діабету, серцево-судинних захворювань, медичні працівники, освітяни... це ті люди, які повинні бути в першу чергу вакциновані», — розповів Степанов.

До слова, напередодні Сянганський університет в Гонконзі оголосив про отримання дозволу на проведення клінічних випробувань вакцини від Covid-19 у вигляді спрею для носа.

Між іншим, в Україні розроблятимуть вакцину від Covid-19: вчений виграв грант на 15 млн грн. Проєкт Андрія Сибірного передбачає створення вакцини від Covid-19 на основі синтезу специфічного білка у дріжджів та її випробування на тваринах. Науковець разом із колегами планують дійти до цього етапу вже за пів року.

Нагадаємо, британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca призупинила третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу через захворювання добровольця.

17 серпня Китай зареєстрував вакцину від коронавірусу.

15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Раніше у Німеччині Інститут імені Пауля Ерліха (PEI), що займається ліцензуванням вакцин, заявив про створення вакцини від коронавірусу в кінці 2020 року.

До відома, США вже замовили 100 млн доз вакцини від коронавірусу майже на $2 млрд.