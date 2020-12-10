МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19
Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Запорізькій області
В Україні за останню добу, 9 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях», ─ зазначив голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
- Київ – 86 437 (+1 899 за добу)
- Вінницька – 19 206 (+218)
- Волинська – 27 194 (+362)
- Дніпропетровська – 46 891 (+835)
- Донецька – 27 678 (+634)
- Житомирська – 32 987 (+489)
- Закарпатська – 25 344 (+315)
- Запорізька – 39 758 (+1 060)
- Івано-Франківська – 40 007 (+277)
- Київська – 46 211 (+714)
- Кіровоградська – 6 744 (+220)
- Луганська – 7 436 (+161)
- Львівська – 51 915 (+540)
- Миколаївська – 22 621 (+494)
- Одеська – 54 840 (+717)
- Полтавська – 27 772 (+550)
- Рівненська – 35 034 (+456)
- Сумська – 34 611 (+385)
- Тернопільська – 30 462 (+259)
- Харківська – 60 992 (+719)
- Херсонська – 13 039 (+213)
- Хмельницька – 33 426 (+466)
- Черкаська – 29 449 (+721)
- Чернівецька – 36 044 (+218)
- Чернігівська – 22 616 (+449)
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.