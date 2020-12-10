МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 13 371 випадок захворювання на коронавірус

Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Запорізькій області

В Україні за останню добу, 9 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях», ─ зазначив голова МОЗ.

Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

Київ – 86 437 (+1 899 за добу)

Вінницька – 19 206 (+218)

Волинська – 27 194 (+362)

Дніпропетровська – 46 891 (+835)

Донецька – 27 678 (+634)

Житомирська – 32 987 (+489)

Закарпатська – 25 344 (+315)

Запорізька – 39 758 (+1 060)

Івано-Франківська – 40 007 (+277)

Київська – 46 211 (+714)

Кіровоградська – 6 744 (+220)

Луганська – 7 436 (+161)

Львівська – 51 915 (+540)

Миколаївська – 22 621 (+494)

Одеська – 54 840 (+717)

Полтавська – 27 772 (+550)

Рівненська – 35 034 (+456)

Сумська – 34 611 (+385)

Тернопільська – 30 462 (+259)

Харківська – 60 992 (+719)

Херсонська – 13 039 (+213)

Хмельницька – 33 426 (+466)

Черкаська – 29 449 (+721)

Чернівецька – 36 044 (+218)

Чернігівська – 22 616 (+449)

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.