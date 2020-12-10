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    МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19

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    В Україні за минулу добу зафіксовано 13 371 випадок захворювання на коронавірус - МОЗ назвав регіони з найбільшим добовим приростом нових випадків Covid-19
    В Україні за минулу добу зафіксовано 13 371 випадок захворювання на коронавірус

    Найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Запорізькій області

    В Україні за останню добу, 9 грудня, найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві та Запорізькій області. Про це повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях», ─ зазначив голова МОЗ.

    Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:

    • Київ – 86 437 (+1 899 за добу)
    • Вінницька – 19 206 (+218)
    • Волинська – 27 194 (+362)
    • Дніпропетровська – 46 891 (+835)
    • Донецька – 27 678 (+634)
    • Житомирська – 32 987 (+489)
    • Закарпатська – 25 344 (+315)
    • Запорізька – 39 758 (+1 060)
    • Івано-Франківська – 40 007 (+277)
    • Київська – 46 211 (+714)
    • Кіровоградська – 6 744 (+220)
    • Луганська – 7 436 (+161)
    • Львівська – 51 915 (+540)
    • Миколаївська – 22 621 (+494)
    • Одеська – 54 840 (+717)
    • Полтавська – 27 772 (+550)
    • Рівненська – 35 034 (+456)
    • Сумська – 34 611 (+385)
    • Тернопільська – 30 462 (+259)
    • Харківська – 60 992 (+719)
    • Херсонська – 13 039 (+213)
    • Хмельницька – 33 426 (+466)
    • Черкаська – 29 449 (+721)
    • Чернівецька – 36 044 (+218)
    • Чернігівська – 22 616 (+449)

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 858 714 осіб, одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470, проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов Facebook коронавірус
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