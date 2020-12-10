Шмигаль: карантин вихідного ─ це українська розробка, якою починають користуватися у Європі

Карантин вихідного дня діяв з 14 листопада і до 2 грудня

Латвія слідом за нами ввела карантин вихідного дня, ─ зазначив прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня ─ це українська розробка, якою починають користуватися європейські країни.

«Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогодні ним починають користуватись європейські країни», ─ розповів Шмигаль в коментарі виданню Українська правда.

За словами прем'єр-міністра, метою «карантину вихідного дня» було стабілізувати рівень захворюваності коронавірусом без шкоди для економіки і без введення більш жорстких карантинних обмежень.

«Зараз ось Латвія, здається, від цього тижня, слідом за нами, ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми зідзвонюємося з прем'єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе», ─ зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня». Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців.

2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

Як повідомлялося, у Мінекономіки заявили, що впровадження карантину «вихідного дня» у листопаді суттєво не вплине на економічні підсумки 2020 року.