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    Шмигаль: карантин вихідного ─ це українська розробка, якою починають користуватися у Європі

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    Карантин вихідного дня діяв з 14 листопада і до 2 грудня - Шмигаль: карантин вихідного ─ це українська розробка, якою починають користуватися у Європі
    Карантин вихідного дня діяв з 14 листопада і до 2 грудня

    Латвія слідом за нами ввела карантин вихідного дня, ─ зазначив прем'єр

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня ─ це українська розробка, якою починають користуватися європейські країни.

    «Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогодні ним починають користуватись європейські країни», ─ розповів Шмигаль в коментарі виданню Українська правда.

    За словами прем'єр-міністра, метою «карантину вихідного дня» було стабілізувати рівень захворюваності коронавірусом без шкоди для економіки і без введення більш жорстких карантинних обмежень.

    «Зараз ось Латвія, здається, від цього тижня, слідом за нами, ввела карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми зідзвонюємося з прем'єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе», ─ зазначив Шмигаль.

    Нагадаємо, в Україні з 14 листопада діяв «карантин вихідного дня».  Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців.

    2 грудня уряд скасував карантин вихідного дня.

    Як повідомлялося, у Мінекономіки заявили, що впровадження карантину «вихідного дня» у листопаді суттєво не вплине на економічні підсумки 2020 року. 

    Теги: Латвія карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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