Хакери отримали інформацію про вакцину BioNTech і Pfizer

У ЕМА запевнили компанію BioNTech, що інцидент не вплине на терміни реєстрації її вакцини

Нормативні документи зберігалися на сервері Європейського агентства з дослідження вакцин

Хакери під час кібератаки у середу, 8 грудня отримали доступ до деяких даних щодо реєстрації вакцини BNT162b2 від Covid-19, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer. Про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що нормативні документи зберігалися на сервері Європейського агентства з дослідження вакцин (EMA).

«Агентство займається оцінкою ліків, зокрема, сертифікацією вакцин. Зараз досліджуються вакцини від коронавірусу. Виробники вакцин Moderna і Pfizer очікують схвалення EMA», ─ йдеться у повідомленні.

У ЕМА запевнили компанію BioNTech, що інцидент не вплине на терміни реєстрації її вакцини.

Очікується, що відомство прийме рішення щодо затвердження вакцини для загального користування до кінця грудня.

Схвалення вакцини агентством EMA необхідне для початку програми вакцинації. Це дасть змогу застосовувати препарати на ринку країн Євросоюзу.

Як повідомлялося 4 грудня, кіберзлочинці збирають інформацію про перевезення Covid-вакцини, що потребує значного охолодження.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

Як повідомлялося, у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.