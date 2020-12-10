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    Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 13 тис. українців

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    За минулу добу померло 266 людей - Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 13 тис. українців
    За минулу добу померло 266 людей

    За минулу добу одужало 13 903 людей

    В Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 993 особи;
    • летальних випадків – 266;
    • одужало – 13 903 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 858 714 осіб;
    • одужало – 465 021 особа;
    • летальних випадків – 14 470;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
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    За останню добу найбільша кількість

    підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 86 437 випадків;

    Вінницька область – 19 206 випадків;

    Волинська область – 27 194 випадки;

    Дніпропетровська область – 46 891 випадок;

    Донецька область – 27 678 випадків;

    Житомирська область – 32 987 випадків;

    Закарпатська область – 25 344 випадки;

    Запорізька область – 39 758 випадків;

    Івано-Франківська область – 40 007 випадків;

    Київська область – 46 211 випадків;

    Кіровоградська область – 6 744 випадки;

    Луганська область – 7 436 випадків;

    Львівська область – 51 915 випадків;

    Миколаївська область – 22 621 випадок;

    Одеська область – 54 840 випадків;

    Полтавська область – 27 772 випадки;

    Рівненська область – 35 034 випадки;

    Сумська область – 34 611 випадків;

    Тернопільська область – 30 462 випадки;

    Харківська область – 60 992 випадки;

    Херсонська область – 13 039 випадків;

    Хмельницька область – 33 426 випадків;

    Черкаська область – 29 449 випадків;

    Чернівецька область – 36 044 випадки;

    Чернігівська область – 22 616 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

    Теги: Київ Волинська область Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
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