Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 13 тис. українців
За минулу добу одужало 13 903 людей
В Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 13 371 людей. Це на 786 людини більше, ніж у попередній день (12 585). Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 993 особи;
- летальних випадків – 266;
- одужало – 13 903 особи;
- здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 858 714 осіб;
- одужало – 465 021 особа;
- летальних випадків – 14 470;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
За останню добу найбільша кількість
підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 86 437 випадків;
Вінницька область – 19 206 випадків;
Волинська область – 27 194 випадки;
Дніпропетровська область – 46 891 випадок;
Донецька область – 27 678 випадків;
Житомирська область – 32 987 випадків;
Закарпатська область – 25 344 випадки;
Запорізька область – 39 758 випадків;
Івано-Франківська область – 40 007 випадків;
Київська область – 46 211 випадків;
Кіровоградська область – 6 744 випадки;
Луганська область – 7 436 випадків;
Львівська область – 51 915 випадків;
Миколаївська область – 22 621 випадок;
Одеська область – 54 840 випадків;
Полтавська область – 27 772 випадки;
Рівненська область – 35 034 випадки;
Сумська область – 34 611 випадків;
Тернопільська область – 30 462 випадки;
Харківська область – 60 992 випадки;
Херсонська область – 13 039 випадків;
Хмельницька область – 33 426 випадків;
Черкаська область – 29 449 випадків;
Чернівецька область – 36 044 випадки;
Чернігівська область – 22 616 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.