МОЗ розділить виклики швидкої допомоги на чотири категорії



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Виклики екстреної меддопомоги поділено на кілька категорій Фото: galinfo.com.ua

У міністерстві прийняли рішення задля оптимізації надання екстреної медичної допомоги

В Україні вводяться чотири категорії терміновості викликів швидкої допомоги і відповідно - алгоритмів реагування на них. Таке рішення було прийнято для оптимізації надання екстреної медичної допомоги. Про це сьогодні під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов’як.

За її словами, наразі вже відпрацьовані оптимальні алгоритми надання екстреної меддопомоги за визначеними категоріями викликів.

«На етапі реформування галузі ми відзначили, що дві третини пацієнтів не отримують вчасно надання допомоги бригадою («швидкої», - ред.). Із загальної кількості викликів, а це 6,8 млн, 4,7 (млн, - ред.) є невчасними», - сказала Садов’як.

Таким чином, виклики екстреної меддопомоги поділені на кілька категорій:

Категорія 1 - це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин.

- це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин. Категорія 2 - екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин.

- екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин. Категорія 3 - не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для попередніх категорій

- не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для попередніх категорій Категорія 4 - непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної меддопомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде скерований на надання допомоги сімейним лікарем.

Крім того, заступниця міністра додала, що тариф на виклик бригади екстреної медичної допомоги підвищили від 112 гривень до 163 гривень. А загалом з 1 липня до кінця року додатково на екстрену меддопомогу виділено майже 2 млрд гривень.