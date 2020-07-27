Більш агресивний і небезпечний. Зареєстровано спалах нового типу коронавірусу



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Агресивний тип коронавірусу виявили у в'єтнамському місті Дананг Фото: Flickr/Ian Fuller

Уряд В'єтнаму попередив світ про нову загрозу

Спалах коронавірусної інфекції, який стався останніми днями у в'єтнамському місті Дананг, викликаний новим типом коронавірусу - він агресивніше і небезпечніше за вже відомі вірусні інфекції. Про це повідомляється на інформаційному порталі уряду В'єтнаму. Крім того, влада Вʼєтнаму наказала евакуювати 80 тисяч людей з міста Дананг після того, як у кількох людей виявили коронавірус. Про це повідомляє The Independent.

Відомо, що для евакуації до 11 міст залучать чартерні рейси. Вона триватиме кілька днів.

На даний момент відомо про чотири випадки зараження новим типом вірусу - двоє пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. За даними досліджень, вірус стрімко розмножується і швидше викликає перехід до важкого стану.

Експерти називають два шляхи появи вірусу: в'їзд в країну нелегальних мігрантів, або мутація вірусу в одній з лікарень Дананга. Адже закордонним туристам вʼїзд у Вʼєтнам досі заборонений, у країні фіксують сплеск внутрішніх подорожей.

У В'єтнамі, за останніми даними проекту Університету Джонса Хопкінса, за вас пандемії зафіксовано 420 випадків зараження коронавірусу. Вʼєтнам оперативно запровадив карантин, тому країні вдалось уникнути спалаху хвороби. Наразі померлих від коронавірусу в країні не зафіксовано.

Щодо останніх випадків хвороби, то ЗМІ повідомляють: захворів 57-річний житель міста Дананг, який нікуди не виїжджав протягом останнього місяця. Понад сто людей — сусідів, родичів і друзів хворого — відправили на карантин, а вже в суботу, 25 липня, зробили перші тести на коронавірус, які у всіх показали негативний результат. А вже у неділю 26 липня у місті виявили ще трьох хворих.

Між іншим, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.