Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 807 осіб



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Серед усіх хворих на сьогодні коронавірусом інфіковано 4 661 дитина та 8 380 медпрацівників

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 616

В Україні станом на ранок 27 липня зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Про це йдеться на сайті РНБО

Зазначається, що загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців.

Загалом одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.

Серед усіх хворих на сьогодні коронавірусом інфіковано 4 661 дитина та 8 380 медпрацівників.

За добу госпіталізовано 161 особу, зафіксовано 11 летальних випадків (вчора 15), одужало 315 (вчора 310) осіб.

Найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 120, Івано-Франківській - 96, Рівненській - 78, Києві - 70.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 26 липня було зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 134 випадки більше, ніж у попередній день (972). Загалом одужали 35 497 осіб, летальних випадків – 1 590.

До відома, вчені Медичного дослідницького інституту в США виявили більше двадцяти нових лікарських препаратів, які здатні зупиняти реплікацію коронавірусу SARS-CoV-2.

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