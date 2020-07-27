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    У США 30 тисяч добровольців беруть участь у тестуванні вакцини від коронавірусу

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    <span>Найбільше світове дослідження вакцини від коронавірусу розпочалися 27 липня у США&nbsp;</span> - У США 30 тисяч добровольців беруть участь у тестуванні вакцини від коронавірусу
    Найбільше світове дослідження вакцини від коронавірусу розпочалися 27 липня у США 

    У Сполучених Штатах стартували наймасштабніші у світі випробування вакцини від коронавірусу

    Компанія Moderna, яка займається розробкою вакцини від коронавірусу разом із Національними інститутами охорони здоров’я США, оголосила про початок наступного етапу клінічних випробувань. У цих тестуваннях візьме участь 30 тисяч волонтерів — отже це на сьогоднішній день наймасштабніше у світі дослідження вакцини від Covid-19.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Випробування необхідне для того, щоб переконатися не лише в дієвості, а й у безпечності вакцини. Їхня особливість — у тому, що вони рандомізовані й подвійно-сліпі (тобто учасникам тестування дають не лише вакцину, а й плацебо, і ані вони, ані лікарі не знають, кому саме що дістається).

    Щомісяця американська урядова мережа із запобігання Covid-19 відбиратиме на тестування одну з вакцин, які перебувають на етапі створення, й тестуватиме її на 30 тисячах добровольців — щоразу нових.

    Moderna стала першою компанією у США, що перейшла до масових тестувань своєї вакцини. Утім перші результати цих випробувань з’являться через кілька місяців, зазначає AP.

    До слова, напередодні в Індії почали тестувати на людях вакцину від Covid-19.

    Також стало відомо, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні.

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